Москва, , 20:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством правительства напомнил о создании фонда «Круг добра», который будет наполняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн руб. в год.

«Мы планируем в этом году выделить 60 млрд за счет повышения налоговой нагрузки на некоторые группы населения, но, насколько я понимаю, 10 млрд уже выделено. Нужно, конечно, обеспечить реализацию всех планов в этом отношении. Собраны заявки на 983 детей, Татьяна Алексеевна, пожалуйста, настройте соответствующие структуры в правительстве и региональные на то, чтобы всё это исполнялось в должном объеме и в ранее обозначенные сроки, и чтобы объем средств, которые мы на это предусмотрели, дошел до этого фонда», — обратился глава государства к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В оказании лекарственной помощи людям с редкими заболеваниями при участии Народного фронта применяются новые механизмы. Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра», созданный по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина — один из них. Благодаря этому фонду одним из самых дорогих препаратов будут обеспечены дети со спинальной мышечной атрофией. Очень многие регионы не способны обеспечить всех нуждающихся детей препаратом «Спинраза». В региональных бюджетах просто нет таких денег. Лекарственное обеспечение одного пациента только в первый год лечения может потребовать до 45 млн руб. В связи с этим «Круг добра» для многих станет настоящим спасательным кругом.