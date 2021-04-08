Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Армия США проведет испытания прототипов новых арктических вездеходов в рамках тендера на закупку военной техники для действий в северных климатических условиях, сообщает 8 апреля портал defensenews.com.

Представленную на тендер технику планируется испытать на полигоне на Аляске.

На данный момент известно, что служба боевого обеспечения и поддержки ВС США заключила контракты на поставку прототипов с компаниями Оshkosh Defense — ST Engineering и BAE Hagglunds — дочкой корпорации BAE System.

Новый вездеход должен обеспечить перевозку в «экстремальных холодных погодных условиях» до девяти пехотинцев, подходить для эвакуации раненых, а также для использования в качестве командной машины или грузовой платформы.

Претенденты должны предоставить свои прототипы до 14 июня текущего года.

Победитель будет объявлен не ранее 1 октября 2021 года, после чего будет принято решение о закупке от 110 до 163 серийных вездеходов выбранного типа.

В Пентагоне уже заявили, что армия США нуждается в новых арктических вездеходах для противостояния России и Китаю в Арктике.

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