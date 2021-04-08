Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Министерство финансов США 8 апреля внесло в санкционный список государственную компанию Мьянмы Myanmar Gems Enterprise. Об этом сообщает пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Компания занимается добычей драгоценных камней, которые являются одним из основных экономических ресурсов военного режима в Мьянме.

Санкции, утверждается в заявлении, адресованы не гражданам Мьянмы, а режиму страны, который «жестоко подавляет демократические протесты и наносит смертельные удары своему населению».

Напомним, в феврале президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.