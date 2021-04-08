Киев, , 20:01 — REGNUM Украина точно не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния в Донбассе, заявил вечером 8 апреля советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «Укринформу».

Государственное информагентство попросило Подоляка сделанные ранее сегодня заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в частности, слова про «начало конца для Украины».

Советник заявил, что украинская армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остаётся неизменным — «это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны».

Подоляк заявил, что Украину точно уже не удивить «угрожающей риторикой из Москвы». По его словам, Россия работает на усиление накала ситуации и на усиление давления — причем не только на Украину, но и на других участников «нормандского формата», и более того — «на все те страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель главы администрации президента РФДмитрий Козак заявил, что «начало военных действий в Донбассе станет началом конца для Украины». Также он выразил мнение, что Украина пиарится посредством имитации военной угрозы в Донбассе.