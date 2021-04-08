Москва, , 19:59 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 апреля составило 384,5 млрд рублей или 16,8% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Согласно данным ведомства, лидируют по исполнению расходов национальные проекты «Жильё и городская среда» — 27,5% от годового плана, «Здравоохранение» — 25,2%, «Демография» — 22,5%.

Исполнение расходов по национальному проекту «Наука и университеты» составляет 18,1%, «Культура» — 16,8%, «Производительность труда» — 11,9%, «Безопасные качественные дороги» — 11,3%, «Экология» — 7,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 7,4%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 12,1%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Международная кооперация и экспорт» — 5,5%, «Цифровая экономика» — 6,5%, «Образование» — 6,8%.