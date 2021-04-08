Москва, , 19:45 — REGNUM Балтийский флот в 2022 году получит новейший тральщик проекта 12 700 «Александрит», сообщает 8 апреля газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Новый тральщик оснащен подводными дронами, способными находить потенциально опасные объекты на разных глубинах и обезвреживать их в том числе в самых сложных условиях.

Корпус корабля выполнен из пластика, «невидимого» для магнитных взрывателей.

До конца 2021 года ВМФ России должен получить три таких корабля: «Петр Ильичев», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин», а к середине 2020-х годов планируется постройка 12 кораблей этого типа.

На сегодняшний день в составе ВМФ России имеется четыре тральщика проекта 12 700 — головной «Александр Обухов» в составе Балтфлота, «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» на Черноморском флоте и «Яков Баляев», недавно вошедший в состав Тихоокеанского флота.

Тральщики проекта 12 700 «Александрит» предназначены для поиска и уничтожения морских мин различного типа.

Каждый тральщик укомплектован противоминной системой «Диамант», состоящей из двух легких катеров со специальными подводными роботами, способными обезвреживать минные заграждения в радиусе 10 км и на глубинах до 100 метров. Пластиковый корпус и малошумные двигатели катеров позволяют им спокойно вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

Поиск глубоководных объектов осуществляет интегрированная система поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ» с телеуправляемым подводным аппаратом, способным работать в радиусе 500 метров и на глубине до 300 метров при волнении моря до трех баллов.

Обнаруженные мины уничтожаются на месте подрывными зарядами, устанавливаемыми подводными дронами или буксируются на мелководье.

Кроме того, тральщики проекта 12 700 «Александрит» могут нести беспилотные летательные аппараты, а также один вертолет Ка-27, Ка-29 или Ка-52М. Артиллерийское вооружение корабля состоит из автоматической 76-мм пушки.

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