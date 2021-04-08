8 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Ольга Корнева, , 21:44 — REGNUM В четверг, 8 апреля, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Борьба в одномандатных округах на выборах 2021: перспективы обновления». Ведущие эксперты обсудили перспективы обновления Государственной думы в 2021 году в части побед партийных кандидатов в одномандатных округах. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), подчеркнул, что сейчас все социологические исследования показывают, что большее значение для избирателей имеют профиль кандидата и его специфические качества. Эксперт назвал такие ключевые запросы в сторону политической системы, как реальные дела, решение проблем в короткие сроки; открытость; контроль реализации решений и работы власти на всех уровнях; приоритет решений, а не обещаний и другие.

Говоря о качествах идеального кандидата, эксперт выделил три основные сферы, которые сейчас наиболее востребованы и имеют существенное значение в принятии решения о поддержке того или иного кандидата. Каждая из сфер содержит свои определенные маркеры: личностные, профессиональные, управленческие.

«В рамках личностных качеств люди обращают внимание на уровень образования кандидата, в некоторых регионах даже обращают на то, в каком регионе учился кандидат. Важна также связь кандидата с регионом. Понимание проблем людей. Люди обращают внимание на конструктивность, им неинтересен кандидат «против всех». По профессиональным маркерам предпочтительнее кандидаты с юридическим или экономическим образованием, специальность определяет компетентность кандидата, но не носит решающего характера. Но это должны быть точно «не артисты и спортсмены», у представителей данных профессий нет должных компетенций. Кандидат должен точно понимать актуальность социально-экономической повестки и должен иметь программу для решения этих проблем. Для избирателя важна новизна подходов, но это не значит, что обязательно должен быть новый кандидат», — рассказал он.

Среди управленческих маркеров эксперт отдельно остановился на так называемой ресурсности.

«Люди начинают воспринимать партийность как ресурсность кандидата. В этом сезоне история про самовыдвижение будет чуть слабее, потому что партии воспринимаются буквально в очень прикладном значении. То есть если партийный, то скорее всего, что сможет привлечь больше ресурсов для решения проблем», — добавил он.

И в этом плане для кандидатов наиболее широко востребован образ «защитника», отстаивающего интересы людей и региона.

Дмитрий Гусев, руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия», в своем выступлении назвал фамилии кандидатов, которые будут избираться на предстоящих выборах от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Галина Хованская, Елена Драпеко, Анатолий Грешневиков, Федот Тумусов, Анатолий Аксаков, Михаил Емельянов, Валерий Гартунг, Олег Шеин, Олег Нилов, Ирина Чиркова. По словам спикера, в этом году к партии также присоединились Анатолий Вассерман, Екатерина Гордон и Глеб Пьяных. Он также заметил, что у партии еще есть «секретное оружие» — кандидаты, о которых он пока не может объявить.

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, назвал причины потенциально плохого результата КПРФ на предстоящих выборах: «КПРФ входит в эту избирательную кампанию в состоянии «полного раздрая». Сегодня аналитики на полном серьезе спорят, возьмет ли партия Зюганова 3-е или 4-е место. По всем данным «Левады», ЛДПР опережает, причем значительно. Причина сложившейся ситуации очевидна. Во-первых, это проблема лидерства: от Зюганова устали. Во-вторых, идеологическая проблема. Коммунистам нечего сказать избирателям, точнее, КПРФ уже 30 лет говорит одно и то же. Из этих двух проблем следует и третья — кадровая. Поэтому, я думаю, будет три человека гарантированно, плюс потенциально 4 человека могут взять. Но больше семи КПРФ не получит точно. Причины я озвучил».

Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, в своем выступлении оценил шансы малых партий. По его мнению, это могут быть какие-то единичные результаты.

«Так, партия «Родина» имеет возможность провести одного Журавлева, и только за счет хороших позиций в регионе. Если мы говорим про «Коммунистов России», то тоже можно смотреть только по одному округу, и то только в рамках партийного соглашения. ЛДПР не выставит столько ярких, харизматичных кандидатов, как «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — пояснил он.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ, заявил, что выборы в одномандатных округах значительно менее стабильная история, чем голосование по спискам. Влияют на голосование в таких округах острота проблем на данной территории, общее социально-экономическое положение, работа кандидата в данном округе, выраженный запрос на обновление и партийная лояльность. Эксперт выразил мнение, что существуют большие перспективы для значительного обновления состава одномандатников. Так, например, «Единая Россия» проводит большую кадровую политику, и у партии обновление носит плановый, а иногда и принудительный характер. Партия обращает внимание даже на людей — нетрадиционных политиков. Например, сейчас большое число волонтеров планируется к участию в праймериз. В этом смысле эксперт подчеркнул, что существенное обновление неизбежно, но оно не расширит числа оппозиционеров.

«Но нужно понимать, что у оппозиции не появляются уникальные дополнительные шансы. Сама по себе принадлежность к оппозиции не дает ничего. Тем более что в бюллетене оппозиционеров всегда много, а представитель партии власти в бюллетене всегда один. Оппозиционеры борются за голоса друг друга, а не за голоса людей, лояльных к власти», — дополнил он.

Михаил Карягин, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, рассказал о высокой вероятности сохранения значительной частью одномандатников своих мест, опираясь на анализ динамики кампаний 1993−2003 годов и на тот факт, что нарезка округов в этом году не меняется.

«При этом можно говорить об электоральной привязанности не только к конкретному кандидату, но и партии, которую он представляет. Новые кандидаты имеют высокие шансы на победу в округах, где ранее партия уже побеждала», — пояснил он.

Спикер также обнародовал свои оценки по распределению мандатов в этом году.

«Единая Россия» имеет высокие шансы сохранения показателей 2016 года с незначительными потерями. Вероятное распределение мандатов: «Единая Россия» — 190−195, «Справедливая Россия» — 10−12, ЛДПР и КПРФ по 6−8. Возможны единичные случаи успеха партий «Родина», «Новых людей» и «Партии Роста». Более точные прогнозы можно будет сделать сразу после процедуры регистрации кандидатов», — конкретизировал он.

В завершение дискуссии Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, обнародовала консенсусный прогноз по итогам всех выступлений, какие партии и в каком количестве могут победить в одномандатных округах. Цифры распределились следующим образом: 180−190 мандатов может взять «Единая Россия»; «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» около 10−12 (всегда сильно выступала в одномандатных округах, и есть потенциал за счет обновления партии); ЛДПР и КПРФ по 6−8 и остальные партии — порядка 3−5 (как единичные результаты).