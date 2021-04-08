Москва, , 19:42 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 29 марта по 5 апреля выросла на 11 копеек и достигла 47,56 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на семь копеек — до 49,49 рубля за литр.

По состоянию на 5 апреля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,89 рубля (+13 копеек за неделю), марки Аи-95 — 48,38 рубля (+3 копейки), марки Аи-98 — 55,11 рубля (+16 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 67 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Горно-Алтайске — на 1,9%, Владимире и Кемерове — на 0,9%.

Снижение цен отмечено в пяти региональных центрах, наиболее существенное — в Симферополе (на 0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге бензин за неделю подорожал на 0,4%.