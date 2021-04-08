Токио, , 19:41 — REGNUM Capcom отключила серверы бета-версии многопользовательской игры Resident Evil Re: Verse через семь часов после запуска. Об этом компания сообщила 8 апреля на своей twitter-странице.

Разработчики пояснили, что причиной остановки открытого тестирования стали проблемы в работе службы подбора игроков. Они добавили, что тесты будут приостановлены до моменты решения этих проблем. Создатели игры извинились перед геймерами и написали, что продолжат расследование произошедшего.

https://twitter.com/dev1_official/status/1380142984142811136

Напомним, бесплатная бета-версия Resident Evil Re: Verse появилась в Steam 7 апреля 2021 года. Игра будет представлять собой многопользовательский компонент Resident Evil: Village.

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