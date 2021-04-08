Миасс, Челябинская область, , 19:41 — REGNUM В Челябинской области неочищенные стоки попали в реку Сыростан, которая используется в качестве источника питьевой воды. Об этом пишут СМИ.

По данным издания Znak, качество воды упало в Атлянской пойме, куда поступает вода из рек Сыростан и Каменка. Часть жителей Миасса связала это с местным курортом. Но представители курорта заказали исследование городскому центру эпидемиологии и оно показало, что сброс сточных вод без должной очистки идёт выше по течению.

При этом в 2014 году суд обязал мэрию Миасса обеспечить сточным водам должную очистку. Представители горадминистрации в свою очередь опираются на результаты другого исследования и в загрязнении воды винят курорт.