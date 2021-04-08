Омск, , 19:40 — REGNUM В крови капитана хоккейного клуба «Авангард» (Омск) Алексея Емелина нашли сильнодействующее лекарство. Об этом 8 апреля передает Telegram-канал MASH.

«Наркотики», которые нашли в крови Емелина, оказались сильнодействующими лекарствами с кодеином», — отмечается в сообщении. Ранее МВД Татарстана сообщало, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств.

СМИ сообщали, что спортсмену поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей НИИ Склифосовского, Емелин после травмы мог ппринял большое количество обезболивающих.

После I матча финала Восточной конференции КХЛ капитан «Авангарда» почувствовал себя плохо и был госпитализирован.