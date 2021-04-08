Киев, , 19:43 — REGNUM Украинские СМИ продолжают обсуждать последствия для страны «санкционной лихорадки», захватившей нынешнюю власть. В частности, издание «Закон и Бизнес» опубликовало анализ, который свидетельствует, что национальной безопасности Украины угрожают в первую очередь методы ее защиты.

Издание напоминает. что Совнацбез страны, который и вводит внутренние санкции — это орган, который только координирует и контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их, и ни в коем случае он не похож даже на квазисудебный орган, который мог бы давать правовую оценку доказательствам или фактам.

«Президент, очевидно, тоже не является всемогущим… Если исходить из позиции, что гарант также должен согласовывать свои действия с конституцией, то, очевидно, он не в праве легитимизировать решение СНБО, если его рекомендации выходят за пределы конституционных полномочий главы государства. Он вполне может согласиться с Советом ввести военное или чрезвычайное положение, объявить о всеобщей или частичной мобилизации и, с натяжкой, лишить государственных наград или уволить определенных лиц. Все остальные рекомендации СНБО, выходящие за пределы его полномочий, очевидно, должны выполнять соответствующие субъекты и по процедуре, предусмотренной в законодательстве», — говорится в материале.

Издание отмечает, что если признать, что указание в законе о санкциях любого их вида автоматически наделяет соответствующими полномочиями президента легитимизировать любые ограничения, то разрушаются не только стены между государством и физическим или юридическим лицом, а и вся система сдержек и противовесов в деятельности органов власти.

Эксперты не исключают, что часть украинцев могут оказаться под санкциями ошибочно. Кроме того, закон о санкциях выписан таким образом, что основанием для применения санкций может стать и само применение санкций.

Поэтому, по мнению авторов публикации, свою оценку этому закону должен дать Конституционный или Верховный суды — поскольку «национальная безопасность — это безопасность людей, которые живут на этой территории, а если им не гарантирована защита прав от посягательств со стороны государства, это большая угроза безопасности нации».

ИА REGNUM напоминает, что по информации СМИ, 9 апреля украинская власть продолжит введение внутренних санкций. По предварительным данным источников,санкции будут введены против людей, которых украинская власть посчитает причастными к контрабанде, как и на заседании 2 апреля. Политики и другие деятели, против которых в феврале-апреле на Украине были введены санкции, заявили о готовности отстаивать свои права в судах, в т.ч. европейских.