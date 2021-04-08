Нур-Султан, , 19:38 — REGNUM Процесс подготовки производства на территории Казахстана российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсудили 8 апреля в Нур-Султане министр иностранных дел России Сергей Лавров и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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«Дана высокая оценка оперативным усилиям сторон по налаживанию совместного производства вакцины «Спутник V» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, эффективной поддержке на уровне регионов России и областей Казахстана», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, Лавров 8 апреля завершил двухдневный официальный визит в Казахстан. Он также провёл встречу со своим казахстанским коллегой Мухтаром Бескенулы Тлеуберди.

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