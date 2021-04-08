Москва, 8 апреля 2021, 19:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских «приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи глава государства обратил внимание на то, что Русских родом из Ижевска, который «географически совсем близко к Ульяновской области», поэтому он «в целом» знает регион. Путин поинтересовался, как вновь назначенный глава области видит «особенности развития региона», что считает наиболее приоритетным.
По его словам, предыдущей командой «очень много сделано», «довольно-таки много было привлечено инвестиций», поэтому «будем в этом же направлении двигаться».
Владимир Путин согласился, что Ульяновская область «действительно, одна из ключевых, большая, промышленно развитая», там созданы «очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров». Президент пожелал успехов Алексею Русских.
Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности руководителя Ульяновской области назначен член КПРФ, участник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») 52-летний Алексей Русских. В настоящее время он работает сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область. Ранее был депутатом Госдумы трёх созывов.
Русских сменил на посту 61-летнего Сергея Морозова, который более 15 лет руководил регионом.
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