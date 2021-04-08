Москва, 8 апреля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских «приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В ходе встречи глава государства обратил внимание на то, что Русских родом из Ижевска, который «географически совсем близко к Ульяновской области», поэтому он «в целом» знает регион. Путин поинтересовался, как вновь назначенный глава области видит «особенности развития региона», что считает наиболее приоритетным.

«Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, ещё много предстоит трудиться. Благо, энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что ваше доверие мы должны оправдать», — сказал, в частности, Алексей Русских.

По его словам, предыдущей командой «очень много сделано», «довольно-таки много было привлечено инвестиций», поэтому «будем в этом же направлении двигаться».

Kremlin.ru Алексей Русских

Владимир Путин согласился, что Ульяновская область, «действительно, одна из ключевых, большая, промышленно развитая», там созданы «очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров». Президент пожелал успехов Алексею Русских.

«Надеюсь, что мы их увидим. Нужно приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик. Имея в виду ваш предыдущий опыт, рассчитываю на то, что вхождение в курс дела пройдет максимально быстро», — выразил надежду Владимир Путин, пожелав также удачи и «всего хорошего».

Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности руководителя Ульяновской области назначен член КПРФ, участник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы («школы губернаторов») 52-летний Алексей Русских. В настоящее время он работает сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область. Ранее был депутатом Госдумы трёх созывов.

Русских сменил на посту 61-летнего Сергея Морозова, который более 15 лет руководил регионом.