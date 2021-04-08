Москва, , 19:32 — REGNUM Депутаты «Единой России» всех уровней проведут мониторинг и определят наиболее проблемные деревни и села, где подключение требуется в первую очередь. Кроме того, перед партией стоит и более широкая задача — способствовать в целом устранению цифрового неравенства в стране, рассказал ER.RU замсекретаря Генсовета партии, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Каждый проконтролирует на своей территории, как эта работа ведется и насколько реалии соответствуют докладу. К сожалению, в пандемию мы столкнулись с тем, что заявленные цифры не всегда совпадали с реальным положением дел, а качество интернета при этом, увы, оставляло желать лучшего», — сказал Александр Хинштейн.

Он напомнил, что в октябре вступил в силу закон, по которому в населенные пункты, где зарегистрированы по меньшей мере 100 человек, должна прийти сотовая связь и интернет. В ряде регионов с этого года начинается реализация пилотных проектов — к примеру, в Самарской и Саратовской областях.

«Качество связи — это вопрос развития страны. В первую очередь актуальный, конечно, для сельской местности. Это важнейшее условие выполнения и текущего Послания, и приоритетов национальных целей развития, где в качестве одной из главных задач определена цифровая трансформация до 2030 года. Государство должно максимально преобразовать и свои услуги, и механизм обратной связи с гражданами и обществом, предусмотрев альтернативные цифровые варианты с тем, чтобы это было максимально удобно, доступно и просто. Но без качественной инфраструктуры, которая охватит всю страну, это невозможно. Задача партии и депутатов «Единой России» всех уровней — максимально способствовать тому, чтобы эта инфраструктура появилась как можно быстрее», — сказал Александр Хинштейн.

Напомним, в ходе совещания по вопросам реализации посланий президента Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов Владимир Путин подчеркнул, что подключение школ к интернету должно завершиться до конца года. При этом глава государства потребовал разобраться с ценами на эти работы — около 22% школ платят в два раза больше среднего по стране, 6% — в три раза.

«Единая Россия» участвовала в подготовке Послания президента 2020 года — партия направила предложения и конкретные социальные инициативы, которые обсуждали с людьми в регионах. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал документ прямым руководством к действию для единороссов.