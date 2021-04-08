Москва, 8 апреля 2021, 19:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Голикова провела первую встречу с финалистом специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», главврачом городской клинической поликлиники № 8 города Челябинска Дмитрием Прокопьевым.
На втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта 2021 года, выступая перед Президентом России Дмитрий Прокопьев обратился к Владимиру Путину с просьбой, чтобы его наставником рамках программы «Наставничество» конкурса «Лидеры России» стала вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках видеоконференции Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации поддержала предложение Дмитрия и пообещала привлечь нового подопечного к работе, начав со встреч с ректорами медицинских вузов.
Татьяна Голикова пригласила Дмитрия Прокопьева на заседание ректорского корпуса, пообщалась с ним лично, обсудив проблемы молодых докторов первичного звена здравоохранения, перспективы развития подготовки новых управленческих кадров в медицине.
Дмитрий Прокопьев предложил Татьяне Голиковой провести форсайт-сессию с молодыми управленцами, чтобы понять насколько актуальны для практического здравоохранения проблемы, озвученные ректорами медицинских вузов. Вице-премьер идею поддержала.