Москва, , 19:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Голикова провела первую встречу с финалистом специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», главврачом городской клинической поликлиники № 8 города Челябинска Дмитрием Прокопьевым.

На втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло 26 марта 2021 года, выступая перед Президентом России Дмитрий Прокопьев обратился к Владимиру Путину с просьбой, чтобы его наставником рамках программы «Наставничество» конкурса «Лидеры России» стала вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках видеоконференции Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации поддержала предложение Дмитрия и пообещала привлечь нового подопечного к работе, начав со встреч с ректорами медицинских вузов.

Татьяна Голикова пригласила Дмитрия Прокопьева на заседание ректорского корпуса, пообщалась с ним лично, обсудив проблемы молодых докторов первичного звена здравоохранения, перспективы развития подготовки новых управленческих кадров в медицине.

«Пандемия COVID-19 подчеркнула важность подготовки молодых, энергичных и квалифицированных специалистов для слаженной работы системы здравоохранения и особенно ее первичного звена. Как врач, Дмитрий хорошо знаком с теми сложностями, которые возникают в процессе подготовки медицинских работников. У него есть новые идеи, которые были озвучены на встрече с ректорами», — отметила наставник конкурса «Лидеры России», заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Дмитрий Прокопьев предложил Татьяне Голиковой провести форсайт-сессию с молодыми управленцами, чтобы понять насколько актуальны для практического здравоохранения проблемы, озвученные ректорами медицинских вузов. Вице-премьер идею поддержала.

«Большая ценность для молодого управленца — советы наставников. Я с завистью читал отзывы победителей конкурса «Лидеры России» и решил дерзнуть, попросив на встрече с Президентом в наставники Татьяну Алексеевну Голикову. Чуть больше недели прошло до первой встречи. Контакт состоялся, и теперь ещё увереннее говорю, что «Россия — страна возможностей»!» — поделился впечатлениями от встречи с наставником финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Прокопьев.