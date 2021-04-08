Киев, , 19:30 — REGNUM Любая попытка России перейти к открытому применению военной силы против Украины «бесперспективна и опасна» для самой РФ, заявил вечером 8 апреля спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

Спикер заявил, что это «чётко дает понять» и руководство Украины, и «наши партнёры по НАТО».

«Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойным лучшего применения, идёт путём международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями», — считает Арестович.

Представитель Киева также от себя посоветовал России «взять на себя, наконец, политическую ответственность и перейти к конструктивной работе над выполнением конкретных решений, принятых в рамках Нормандского формата».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции заявил, что в случае, если ситуация в Донбассе повторит резню в Сребренице, Россия будет вынуждена встать на защиту региона. По его словам, конфликт в Донбассе можно было бы урегулировать за год, если бы все участники выполняли свои обязательства, но пока что Киев на переговорах «петляет» как заяц, бегущий от погони.