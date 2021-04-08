Курган, , 19:22 — REGNUM В Кургане вандалы разрушили за ночь в центральном парке города лавочки, столы, урны, вскрыли пункт выдачи спортинвентаря. Об этом сообщил 8 апреля на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава города Андрей Потапов.

«Все хотят жить в красивом городе, но не все бережно относятся к тому, что сделано. Уже два года благоустраиваем ЦПКиО, пытаемся сделать его более комфортным и удобным для жителей. Очень жаль, что приходится сталкиваться с подобным отношением. Город не изменится к лучшему, если крушить и ломать то, что уже сделано», — высказался с упрёком мэр Кургана.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. А подрядчики ликвидируют последствия разгрома.