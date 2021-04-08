Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Apple и Epic Games изложили свои аргументы и тем самым раскрыли стратегии, которые они собираются применить во время будущего судебного разбирательства. Об этом 8 апреля сообщил портал Engadget.

Издание отметило, что после изучения доводов становится ясно: компании по-разному смотрят на магазин App Store. Epic Games не изменила позицию, согласно которой она утверждает, что Apple ограничивает конкуренцию и реализует «монополистическую практику» через свой магазин.

Apple в свою очередь обратила внимание суда, что комиссия в 30% для разработчиков присутствует в Google Play, Steam и других сервисах. Компания также заявила, что сталкивается с конкурентным давлением на многих направлениях и что реализуемая ей политика привела к резкому росту рынка ПО и повышению уровня безопасности пользователей.

Напомним, в августе 2020 года Apple заблокировала многопользовательскую игру Fortnite в App Store из-за того, что Epic Games реализовала продажу внутриигровой валюты в обход магазина компании. Первое судебное заседание по иску Epic Games к Apple состоится 3 мая 2021 года.

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