Киев, , 19:28 — REGNUM Представители украинской власти должны по очереди посещать Донбасс, а не «прятаться в кабинетах». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Те, кто имеет власть на Украине, должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, в первую очередь, для бойцов. Важно понимание, что их поддерживает власть, что власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно…», — сказал он.

Если границы Украины никто не будет защищать, то никого и не будет в «высоких кабинетах», добавил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил районы у линии соприкосновения в Донбассе, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня, пообщался с боевиками ВСУ и поел.

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