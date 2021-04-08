Киев, 8 апреля 2021, 19:28 — REGNUM Представители украинской власти должны по очереди посещать Донбасс, а не «прятаться в кабинетах». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Если границы Украины никто не будет защищать, то никого и не будет в «высоких кабинетах», добавил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил районы у линии соприкосновения в Донбассе, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня, пообщался с боевиками ВСУ и поел.
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