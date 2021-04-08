Луганск, , 19:18 — REGNUM Рядовой ВСУ подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками инженерно-сапёрной роты бригады, сообщил 8 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Инцидент произошёл в ходе проведения украинскими боевиками инженерных работ по дооборудованию позиций в районе посёлка Ольховое. Украинский солдат Гуринов в результате подрываполучил минно-взрывные травмы, его доставили в госпиталь Северодонецка в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что карты минных полей подразделения, в котором служил Гуринов, не были уточнены. Тем не менее командир первого батальона ВСУ подполковник Баляс отдал приказ на оборудование новых позиций. Результатом этого и стал подрыв рядового.

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