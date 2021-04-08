Москва, , 19:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин, оценивая работу Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области, отметил, что он «немало сделал для развития» региона. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главой Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских Kremlin.ru

Вновь назначенный руководитель региона на встрече с главой государства констатировал, что «за последнее время администрацией было очень много сделано».

«Вы упомянули о том, что уходящий руководитель, а он долго там работал, немало сделал для развития региона. Так оно и есть на самом деле. Конечно, проблем достаточно везде. И здесь тоже, в Ульяновской области. Но и сделано тоже немало. Сделано это было не только лично губернатором, но и теми людьми, которые вместе с ним работали», — сказал Владимир Путин, попросив Алексея Русских «бережно относиться к людям», с которыми он начнёт работать.

Президент выразил надежду на то, что в Ульяновской области «будет обновление кадров», но при этом «костяк, потенциал» сохранится, чтобы можно было опереться «на тех, кто знает ситуацию в регионе изнутри» и «добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе».

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Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности руководителя Ульяновской области назначен член КПРФ, участник программы подготовки кадрового управленческого резерва («школы губернаторов») 52-летний Алексей Русских. В настоящее время он работает сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область.

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Русских сменил на посту 61-летнего Сергея Морозова, который более 15 лет руководил регионом. О добровольной отставке он сообщил в своём обращении, пояснив, что будет баллотироваться в Госдуму. Морозов также заявил, что «гордится тем, что сделано мной и большой командой». В числе главных достижений он назвал новый мост через Волгу, сохранение авиапрома и автомобильной промышленности, открытие новых производств, строительство социально-культурных объектов.

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