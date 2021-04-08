Подгорица, , 19:02 — REGNUM Власти Черногории ожидают, что доходы от туризма в 2021 году составят около 700 млн евро. Правительство основывает свой прогноз на росте экономики Черногории на 10,5 процента исходя из предположения, что доходы от туризма достигнут 65 процентов доходов от уровня 2019 года.

Планируется, что к началу лета около 70 процентов взрослого населения приобретут иммунитет к коронавирусу.

Об этом говорится в правительственной программе экономических реформ на период с 2021 года до 2023 года, которая была принята правительством, и согласно которой прогнозируется рост экономики в среднем примерно на 7,6 процента в течение трехлетнего периода.

Ожидаемые 65 процентов дохода от туризма с 2019 года составляют 700 миллионов евро, в то время как целевой показатель для 70 процентов населения, которое должно приобрести иммунитет к коронавирусу, составляет около 330 тысяч.