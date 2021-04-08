Москва, , 18:59 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с нарушениями контракта. Об этом сообщается 8 апреля в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы она могла быть использована в других странах», — говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что словацкий Государственный институт контроля за лекарственными средствами (SIDC) «совершил саботаж и в нарушение контракта отправил «Спутник V» на испытания в лабораторию, не входящую в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами».

В сообщении также утверждается, что SIDC «начал кампанию по дезинформации против «Спутник V» и планирует дополнительные провокации». В частности, подчёркивают в РФПИ, заявление регулятора о том, что доставленная в Словакию партия «Спутник V» якобы не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в научном журнале The Lancet, «является фейковой новостью».

«Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и полна решимости работать вместе, чтобы победить COVID-19. Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе», — отмечается в сообщении.

В РФПИ также подтвердили готовность «продолжать оказывать помощь жителям Словакии в вакцинации «Спутником V».