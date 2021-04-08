Токио, , 18:58 — REGNUM Nintendo объявила о старте весенней распродажи видеоигр. Информация была опубликована 8 апреля на сайте компании.

В список попали как инди-проекты, так и представители крупных франшиз. В частности, владельцы консолей Switch могут приобрести по более низкой цене Doom Eternal, The Elder Scrolls V: Skyrim, Wolfenstein: Youngblood, Moonlighter, Mortal Kombat 11, Overwatch: Legendary Edition, Crash Team Racing Nitro-Fueled и другие игры.

Ранее Nintendo опубликовала новый трейлер приключенческой комедийной игры Miitopia. Авторы проекта рассказали геймерам о редакторе персонажей, боевой системе и путешествиях.

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