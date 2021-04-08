Киев, , 19:02 — REGNUM Украина могла бы организовать «гуманитарные конвои» для доставки питьевой воды в Крым. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 8 апреля в интервью BBC Украина.

Он рассказал, что машины с водой могли бы попадать в Крым через три контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на российско-украинской границе.

«Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезём. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим», — сообщил Резников.

Чиновник подчеркнул, что конвои могут быть организованы, только если международные организации заявят о гуманитарной угрозе для граждан Украины, живущих в Крыму.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года вскоре после госпереворота на Украине. Новый киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, обеспечивавший население полуострова питьевой водой, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу, однако российские власти смогли решить эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском издании Asia Times Online вышла статья, в которой автор утверждает, что агрессивная политика Украины по «возвращению» Крыма может привести к тяжёлым последствиям для всей Евразии.

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