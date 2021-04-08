Вашингтон, , 20:52 — REGNUM США распорядились отправить в регион Южно-Китайского моря дополнительные военно-морские силы. Об этом 8 апреля сообщает South China Post со ссылкой на аналитический центр SCSPI, базирующийся в Пекине.

Вечером 7 апреля Малаккский пролив пересекла американская амфибийно-десантная группа в составе десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) и десантного транспорта-дока USS San Diego (LPD-22).

Индо-Тихоокеанское командование ВС США уточнило, что моряки на USS Makin Island проводили учения с боевой стрельбой.

Напомним, что Китай претендует почти на весь регион Южно-Китайского моря и осуждает Соединенные Штаты и их союзников за военно-морские операции вблизи спорных островов и территорий, которые, по мнению властей Китая, принадлежат КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия и Тайвань являются странами, которые также выдвигают претензии на ряд спорных островов в Южно-Китайском море.