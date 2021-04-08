Москва, 8 апреля 2021, 18:53 — REGNUM В Охотском море потушен пожар на рыболовецком траулере «Ахтиар», сообщает 8 апреля пресс-служба Росморречфлота.
По имеющимся данным, никто из людей не пострадал.
По утверждению Росморречфлота, возгорание полностью устранено, задымления не наблюдается.
Напомним, ранее российские экстренные службы сообщили о пожаре на борту рыболовецкого траулера «Ахтиар», находящегося в Охотском море.
Во время возгорания на борту судна находилось 84 человека. На помощь траулеру было направлено спасательное судно Росрыболовства.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту этого инцидента.
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