Москва, , 18:52 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 8 апреля, в Москве обсудил со студентами Высшей школы экономики результаты их исследований жизни и потенциал тамбовской молодежи. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Губернатора Александр Никитин встретился со студентами Высшей школы экономики Tambov.gov.ru

Студенты-политологи Высшей школы экономики в ноябре 2020 года во время регионального этапа всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» провели исследования, посвященные жизни и возможностям местной молодежи от 16 до 22 лет. В феврале 2021 года вместе с проректором ВШЭ Валерией Касамарой они представили результаты анализа, а 8 апреля на встрече с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным высказали предложения по расширению перспектив для подрастающего поколения.

«Молодой» взгляд очень важен для выработки стратегии развития нашего региона. Мы заинтересованы в том, чтобы молодёжь активно участвовала в жизни своего родного края», — сказал губернатор.

Студенты предложили открыть новые творческие и деловые площадки для молодежи, улучшить городскую среду с участием молодых дизайнеров и архитекторов, поддерживать общественно важные молодежные стартапы.

Исследование продолжится в мае. Студенты отправятся «в глубинку», чтобы лучше изучить проблемы молодёжной жизни в муниципалитетах.