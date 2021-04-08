Бишкек, , 18:51 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров взял под личный контроль вопрос повышения эффективности борьбы с «кражами невест». Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов на совещании с представителями правоохранительных органов сегодня, 8 апреля.

Глава правительства поручил чиновникам в кратчайшие сроки внести предложения об ужесточении уголовного наказания за похищение девушек с целью принуждения к браку.

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Также высокопоставленный чиновник отметил, что вскоре будет проведено служебное расследование по ситуации, когда девушку средь бела дня похитили в центре столицы Киргизии, после чего вывезли за город и убили, а действия милиции по ее розыску и спасению оказались абсолютно неэффективными.

«По его итогам все сотрудники правоохранительных органов, независимо от занимаемой должности и прошлых заслуг, понесут справедливое наказание. Пусть это станет для нас большим уроком», — пообещал премьер.

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