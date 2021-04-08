Бишкек, , 18:50 — REGNUM Смерть Айзады Канатбековой — это большая трагедия, которая обнажила многие социальные проблемы Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов на совещании с представителями правоохранительных органов сегодня, 8 апреля.

Читайте также: Кража невест в Киргизии: похититель убил девушку и покончил с собой

Глава правительства акцентировал внимание на том, что халатное отношение сотрудников милиции подрывает доверие граждан к работе правоохранительных органов.

«Ответственность за убийство девушки лежит на каждом из нас. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, но о какой безопасности может идти речь, когда молодую девушку похитили и зверски убили посреди белого дня!», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что похищение человека — это уголовное преступление, которое не имеет никакого отношения к национальным традициям.

«Мы не можем сидеть и молча наблюдать, как убивают наших сестер, жен, детей и матерей, прикрываясь традициями. Надо вводить в школьную программу уроки о правах человека, о недопустимости насилия в отношении детей, женщин», — резюмировал Марипов.

Читайте также: Похищение и убийство: возле МВД Киргизии прошел митинг против кражи невест