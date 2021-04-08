Москва, , 18:49 — REGNUM В Госдуме поддержали позицию главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях России и Соединенных Штатах Америки, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Очень точно высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав тупой линию США по отношению к России. Действительно, нынешнее состояние российско-американских отношений допускает самую жесткую риторику для их оценки. Любые недружественные выпады получат ответную реакцию», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Говоря о работе дипмиссии, парламентарий напомнил, что посол РФ в США в настоящее время находится на консультациях в Москве. Он прибыл в Россию 25 марта.

«Давайте, в первую очередь, исходить из этого фактора, а не угроз, транслируемых через СМИ. Но — еще раз — любые антироссийские выпады повлекут за собой встречную реакцию», — подчеркнул парламентарий.

Российских дипломатов, чья деятельность «не соответствует статусу», могут вскоре выслать из США. По словам источников Bloomberg в Белом доме, основанием для таких действий станет обвинение в хакерской атаке и якобы вмешательстве в выборы президента.

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