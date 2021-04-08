Оренбург, , 18:46 — REGNUM Объёмы взаимной торговли Белоруссии и Оренбуржья по итогам 2020 года выросли. Регион проявил интерес к сельхозтехнике белорусского производства. О перспективах сотрудничества шла речь во время встречи губернатора Дениса Паслера с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Российской Федерации Владимиром Семашко, который в главе иностранной делегации работает 8−9 апреля в Оренбуржье. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«По итогам 2020 года нам удалось серьезно увеличить объемы взаимной торговли, до 279,6 млн долларов, а экспорт оренбургских товаров в Беларусь вырос на 58,3%. Разумеется, для нас особенную значимость имеет торговля сельскохозяйственной техникой, нагрузка на неё в регионе остаётся одной из самых высоких в стране. К сожалению, больше двух лет в Оренбуржье нет официального представителя «МТЗ-ХОЛДИНГ», мы работаем над его возвращением в регион и будем благодарны за поддержку, — отметил глава региона Денис Паслер. — Как и раньше, мы настроены на продуктивное, полезное для жителей сотрудничество».

Основу экспорта в Белоруссию составляет нефть и продукты ее перегонки, на втором месте — оборудование и механические устройства для сельскохозяйственной техники.

«Перспективной также представляется торговля запчастями для сельхозтехники, мы сейчас закупаем много тракторов в предприятия региона, а также навесное оборудование для полевых работ», — сказал первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин.

Доля Белоруссии в региональном объеме внешнеторгового оборота Оренбуржья за 2020 год составила 13,2%, в торговле со странами СНГ — 27,3%.

«При этом объём импорта белорусской продукции в Оренбуржье за прошедший год снизился, и для нас важно исправить эту тенденцию. Основа экспорта — это машины и оборудование, детали наземного транспорта, телевизоры и холодильники. Уверен, что развитие сотрудничества будет полезно оренбургским сельхозтоваропроизводителям. Еще одно ключевое направление сотрудничества — сфера энергоносителей», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Российской Федерации Владимир Семашко.