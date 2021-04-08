Луганск, , 18:45 — REGNUM Один раз за сутки 7 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 8 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрелам подвергся район села Логвиново. Боевики атаковали его из миномёта калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, в районе села Жёлтое (ЛНР) мирный житель подорвался на установленном украинскими боевиками взрывном устройстве.

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