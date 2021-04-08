Бишкек, , 18:44 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил с главой представительства Международной финансовой корпорации (IFC) Кассандрой Колберт перспективы создания на территории республики транзитного авиахаба.

Глава государства отметил важность реализации проекта по модернизации и развитию аэропортов в рамках государственно-частного партнерства.

А ответ на это представитель IFC заявила, что Киргизия имеет хорошее географическое расположение, и остановилась на возможности создания в стране регионального транзитного авиахаба.

«Мы готовы к совместной работе для скорейшего восстановления экономики Киргизии от последствий пандемии коронавируса», — резюмировала Кассандра Колберт.

Отметим, что киргизстанские власти уже не первый год поднимают тему создания в Киргизии авиахаба на встречах с представителями Международной финансовой корпорации и других финансовых институтов.