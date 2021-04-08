Нижний Новгород, , 18:42 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали начальника Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексея Ежкова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, пишут местные СМИ.

Следствие утверждает, что чиновник потребовал от владельца подрядной организации, занимавшийся ликвидацией аварийной ситуации на склоне Похвалинского съезда, взятку в виде стройматериалов и строительной техники для постройки его частного дома.

Только после того, как ему были оказаны все затребованные услуги, стоимость которых составила 220 тысяч рублей, Ежков подписал документы о приемке выполненных работ и их оплате.

В ближайшее время подозреваемому чиновнику официально предъявят обвинение и изберут меру пресечения.