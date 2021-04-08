Вашингтон, 8 апреля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США подписали 8 апреля 11-е соглашение о плате за размещение американских войск на Корейском полуострове. Подписи под документом поставили временный поверенный в делах США в Южной Корее Роберт Рэпсон и первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чон Гон.

Navy.mil USS Huston. Южная Корея

Напомним, что в начале марта Сеул и Вашингтон достигли договорённости по соглашению о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Доля Сеула в расходах будет увеличена на 13,9% по сравнению с 10-м соглашением. В этом году она составит $1,05 млрд.

Отмечается, что начиная с 2022 года южнокорейская доля в расходах будет увеличиваться соразмерно темпам роста оборонного бюджета страны за предыдущий год. Таким образом, в следующем году показатель вырастет на 5,4%.

Напомним, что данное соглашение будет действовать до 2025 года.