Токио, , 18:41 — REGNUM Capcom вскоре покажет новый трейлер игры Resident Evil: Village. Анонсирующий ролик был опубликован 8 апреля на YouTube-канале PlayStation.

Трансляция Resident Evil Showcase состоится 15 апреля 2021 года. В её рамках геймерам покажут не только трейлер будущей игры, но и новые кадры с геймплеем (игровым процессом). Кроме того, разработчики сообщили, что зрителей будут ждать «сюрпризы».

Релиз Resident Evil: Village запланирован на 7 мая 2021 года. Ранее в Steam стартовало открытое бета-тестирование многопользовательского компонента игры Resident Evil Re: Verse.

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