Москва, 8 апреля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Госдуме осудили категорическое требование канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от усиленного присутствия российских войск около границ Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Kremlin.ru Ангела Меркель

«Меркель требует отказаться от усиленного присутствия российских войск внутри российских же границ. Это, по ее мнению, должно способствовать деэскалации в Донбассе. Требования канцлера Германии звучат немного не по адресу», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Деэскалации в Донбассе будут способствовать выполнение Киевом Минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском, перечислил парламентарий.

«Подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в «нормандском формате», нужно вести исключительно с президентом Зеленским», — переадресовал Слуцкий Меркель.

Обострение обстановки на юго-востоке Украины происходит по вине Киева при молчании европейских столиц и негласном одобрении Вашингтона, подчеркнул глава комитета Госдумы.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.

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