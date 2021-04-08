Москва, , 18:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает 8 апреля пресс-служба Кремля.

Уточняется, что было продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с учетом результатов российско-армянских переговоров, прошедших 7 апреля в Москве.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, её дальнейшей стабилизации в соответствии с Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — сообщает пресс-служба.

«В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне», — уточнили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, после осеннего военного обострения в Нагорном Карабахе в регионе был размещен российский миротворческий контингент.

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