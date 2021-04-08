Варшава, , 18:39 — REGNUM На торги «Скульптура и пространственные формы» в столице Польши будет выставлена бронзовая скульптура «Поцелуй» Огюста Родена, сообщает 8 апреля PAP.

Комментируя это событие, представитель аукционного дома DESA Вероника Синх сказала, что стартовая цена работы может составить два миллиона злотых, или около $517 тыс.

https://www.instagram.com/p/CNSCYPnIDif/

Напомним, «Поцелуй» — бронзовая скульптура, которая стала копией мраморного изваяния, созданного Роденом в конце XIX века.

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