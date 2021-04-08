Пекин, , 18:40 — REGNUM Запад хочет при помощи Киева сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2», а также рассорить Россию и Германию. Об этом написал бразильский журналист Пепе Эскобар в своей статье, опубликованной в китайском издании Asia Times Online.

По мнению журналиста, официальная политика Киева, направленная на «возвращение» Крыма в состав Украины может привести к тяжёлым последствиям для всей Евразии.

«Указ Зеленского (указ президента Украины Владимира Зеленского о «деоккупации» Крыма — ИА REGNUM) является доказательством того, что любая последующая война будет спровоцирована Киевом, опровергающим пресловутые утверждения о «российской агрессии», — считает он.

Автор уверен, что угроза Крыму, исходящая от Украины, стала причиной переброски дополнительных сил РФ на полуостров, а также разворачивания частей российской армии у границ Украины.

Эскобар полагает, что за происходящим на Украине стоит Запад во главе с США, который хочет не допустить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и разрушить отношения между Россией и Германией. Для этого заинтересованная сторона руками Украины пытается вызвать резкую реакцию РФ, чтобы потом объявить её «российской агрессией».

Отметим, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть в Киеве была свергнута в результате вооружённого переворота. Население полуострова изъявило желание воссоединиться с РФ на референдуме, итоги которого не признаны Украиной.

Напомним, ранее в крупнейшем немецком издании Süddeutsche Zeitung вышла статья журналиста Флориана Хасселя, который заявил, что у Украины нет шансов стать членом НАТО, а теоретическое вступление страны в эту организацию не остановит войну в Донбассе.

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