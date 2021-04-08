Подгорица, , 18:38 — REGNUM Создание авиалинии между сербским Нишем и черногорским Тиватом станет первым шагом в экономическом и туристическом сотрудничестве между двумя городами. Такое заявление сделали по итогам встречи мэра Ниша Драганы Сотировски с главой муниципалитета Тиват Желько Комненовичем.

Драгана Сотировски «Мы надеемся на сотрудничество, и мы договорились организовать продвижение Тивата в Нише и представить экономический, культурный и туристический потенциал Ниша для гостей из Черногории в Тивате».

С 12 июня этого года самолеты сербской национальной компании «Air Serbia» будут летать из Ниша в Тиват дважды в неделю.

Комненович подчеркнул, что создание линии между Нишем и Тиватом — это возможность возобновить экономические связи между двумя регионами и что в 2019 году в течение двух летних месяцев около 7500 пассажиров из этой части Сербии приземлились в аэропорту Тивата, что ясно указывает на интерес к Черногории.