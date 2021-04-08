Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества, — так прокомментировал жалобы на произведения искусства в Эрмитаже, якобы «развращающие» детское сознание, и реакцию общества на такие обвинения генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Пресс-служба Эрмитажа распространила 8 апреля его видеообращение.

Михаил Пиотровский ИА REGNUM

Ранее Пиотровский сообщил, что в его приемную поступило официальное письмо от одного из органов государственной власти. В нем содержались предположения, что скульптуры музея пагубно влияют на неразвитое сознание детей. Позже выяснилось, что письмо было перенаправлено Смольным в адрес Эрмитажа, как того требует закон о работе с обращениями граждан. Автор жалобы, жительница Петербурга, сетовала, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнажённые — причем в основном мужские — фигуры, а также обнимающиеся фигуры. По мнению гражданки, это плохо, и хорошо бы всё это собрать в одну комнату и написать на ней «18+».

"Одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что её очень беспокоит в целом моральный уровень воспитания и уровень цивилизации страны, — пояснил Пиотровский. — То, что это всё так возбудило — это симптом, как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества».

Гендиректор Эрмитажа также подчеркнул, что такие письма для музея — обычная вещь. А бурная реакция в этот раз связана с двумя вещами. Первое — комитет Госдумы по культуре давно борется с маркировкой, по которой большая часть классической литературы оказывается под грифом «18+».

"Эта маркировка очень много что испортила и создала некую возможность думать, что этим всем можно манипулировать», — пояснил директор Эрмитажа.

Кроме того, Пиотровский напомнил, что музей — особая территория, и в музее можно делать то, что нельзя на улице. Например, нельзя на улице ставить скульптуры обнаженных людей близко от школы, и как отметил Пиотровский, «наверное, это действительно нельзя».

«А в музее есть другие правила — и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, но указывать музею как можно и нужно что-то делать — это нельзя. Потому что получается, как в данном случае, — права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей — это диалог культур. И музей, и посетители имеют право видеть самые разные проявления культуры. А посетитель — и его воспитатель — должны это регулировать», — резюмировал Михаил Пиотровский.

В связи с этой ситуацией директор Эрмитажа предложил вспомнить карикатуры на тему «Провинциалы в Эрмитаже», опубликованные в художественно-юмористическом журнале «Стрекоза» в 1876 году.