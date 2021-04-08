Париж, , 18:36 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь 8 апреля после совета министров заявил, что «сейчас не время отменять ограничительные меры», так как ситуация в стране оценивается как «тревожная» и даже «чрезвычайно тревожная», добавив, что антикоронавирусные меры работают. Об этом сообщает Ouest-France.

Как заявил Атталь, «ситуация в больницах довольно серьезная», а одна из главных целей правительства — «предвидеть пик в реанимации, продолжая обеспечивать больницы реанимационными койками». На сегодняшний момент почти 31 тысяча французов госпитализирована, в том числе 5746 человек находятся в реанимации.

Во Франции эпидемиологическая ситуация оценивается как «тревожная» и даже «чрезвычайно тревожная» — например, в регионе Овернь — Рона — Альпы число пациентов, поступивших в реанимацию, увеличилось на 25% за одну неделю. По словам Атталя, «сейчас не время отменять ограничительные меры», потому как «уровень заболеваемости в нашей стране остается очень высоким — более 400 случаев на 100 тысяч населения».

Атталь уточнил, что в 16 департаментах страны, которые были раньше других закрыты на третий карантин, уже «наблюдаются первые обнадеживающие признаки». Он добавил, что «дополнительные усилия приносят свои плоды» и «у нас есть все основания надеяться и верить, что их воздействия будет достаточно, чтобы остановить эпидемию».

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран надеется, что «пик эпидемии наступит как можно скорее».

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