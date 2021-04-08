Нижний Новгород, , 18:34 — REGNUM Ленинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело, возбужденное против сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Нижегородской области, обвиняемого в наркоторговле. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Обвинению удалось доказать, что 33-летний теперь уже бывший полицейский в период с января по февраль 2018 года договорился с ранее судимым гражданином о продаже наркотиков через «интернет-магазин».

Он предоставил своему сообщнику конфиденциальную служебную информацию о местоположении «закладок» с наркотиками и предупредил о том, что при промедлении его могут арестовать сотрудники полиции.

Выехав по указанным координатам на автомобиле, тот обнаружил три тайника, из которых забрал 9 пакетов с наркотиками общим весом свыше 2 кг, а затем спрятал их в подвальном помещении одного из домов для последующей совместной продажи.

Однако преступный замысел не был доведен до конца, поскольку сообщник «наркоборца» был задержан и рассказал правоохранителям о своем покровителе. В результате чего планировавшего торговать наркотиками полицейского задержали.

Коллегия присяжных заседателей признала экс-полицейского виновным в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, и приговорила его к 14 годам тюремного заключения и лишению звания майора полиции.