Бишкек, , 18:32 — REGNUM Только за последние пять лет в Киргизии произошло около 900 случаев похищения девушек, которых насильно заставляли выйти замуж за похитителя. Об этом сегодня, 8 апреля, на заседании парламента заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, для снижения числа таких преступлений необходимо исключить из Уголовного кодекса пункт «похищение невесты», поскольку наказание за него слишком мягкое — от двух до пяти лет лишения свободы.

«Не должно быть понятия «похищение в целях вступления в брак». Похищение человека — и всё. И наказание за такие преступления нужно ужесточить», — подчеркнул парламентарий.

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