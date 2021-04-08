Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Студия Arcane и издательская компания Bethesda вновь отложили релиз игры Deathloop. Публикация была размещена 8 апреля на twitter-странице проекта.

Разработчики сообщили, что игра выйдет 14 сентября 2021 года на ПК и PalyStation 5. Ранее они объявили, что её релиз состоится 21 мая. Создатели игры отметили, что они хотят выпустить качественную игру и при этом сохранить здоровье сотрудников Arkane.

https://twitter.com/deathloop/status/1380160144206626816

«Мы используем это дополнительное время для достижения нашей цели: создания веселого, стильного и ошеломляющего игрового опыта», — написали разработчики.

Напомним, Deathloop предложит геймерам выступить в роли киллера, попавшего во временную петлю. Игрокам нужно будет успеть устранить все цели за один день, в ином случае им придётся начать всё с начала.

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