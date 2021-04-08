Красноярск, , 18:28 — REGNUM Житель Красноярска подозревается в покушении на убийство ребёнка, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Вечером 8 апреля в следственные органы поступило сообщение о том, что в Красноярске в подъезде многоквартирного дома по улице Молокова пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

46-летнего мужчину задержали по горячим следам. Его квартира расположена в подъезде, в котором было совершено преступление. Он сознался в содеянном и дал признательные показания. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

По предварительной версии следствия, мальчик пришёл к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, где находился сильно пьяный мужчина. Он схватил мальчика и начал затаскивать его в квартиру. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда мужчина ударил его ножом в шею.

Расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске пьяный мужчина затащил в квартиру ребёнка и ударил его ножом